طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وحار غائم فى الإمارات

وكالات

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات جازان.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات جازان، عسيرو الباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كما تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والرياض قد تمتد الى الجوف, كما يطرا انخفاض في درجات الحرارة على اجزاء من شرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي الأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزئيين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزئيين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الإمارات

وقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حارا وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب على المناطق الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً على المناطق المكشوفة .

حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س .

الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:12 الثاني عند الساعة 04:34 والجزر الأول عند الساعة 1711: والجزر الثاني عند 21:56 .

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:30 والمد الثاني عند الساعة 25:01 والجزر الاول عند الساعة 07:37 والجزر الثاني عند الساعة 20:26.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 39 22 75 15 دبي 38 23 70 20 الشارقة 38 21 75 15 عجمان 37 24 80 20 أم القيوين 36 20 75 25 رأس الخيمة 38 19 70 30 الفجيرة 34 24 85 35 العين 40 20 40 10 ليوا 41 18 55 10 الرويس 40 20 70 20 السلع 39 21 85 15 دلما 35 22 80 25 طنب الكبرى 33 24 85 30 طنب الصغرى 33 24 80 30 أبو موسى 33 24 80 30.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى غائماً أحيانا مع فرصة لتساقط أطار متفرقة.

الرياح: شمالية شرقية من 5 الى 10 عقد وتصل من 12 الى 17 عقدة مع هبات قد تصل إلى 25 عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر وقد يصل إلى 6 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة: العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80%، والصغرى 15%.

وحذرت ادارة الارصاد الجوية من هبات شديدة السرعة.

الكويت

مائل للحرارة نهارا وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

معتدل ليلا وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.