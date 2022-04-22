ضبط 2000 طربة حشيش قبل تهريبها بالإسماعيلية فى سيارة أسمنت

الإسماعيلية - السيد فلاح

ضربة قوية سددها رجال المباحث في الإسماعيلية لتجار المخدرات قبل عيد الفطر المبارك، بضبط 2000 طربة حشيش في سيارة أسمنت أمام كوبري الشهيد أحمد منسى، تجاوزت قيمتها 10 ملايين جنيه، فيما يجري رجال المباحث تحقيقات للوصول إلى المتهمين الرئيسيين في القضية.

البداية عندما تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم أول، يفيد بنجاح ضباط المباحث في استهداف سيارة نقل محملة بالأسمنت أمام كوبري الشهيد أحمد منسي، تحتوي بداخلها مواد مخدرة.

العملية قادها ضباط وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية برئاسة المقدم أنور القاضي، من خلال إحباط تهريب المخدرات وبيعها في الإسماعيلية قبل عيد الفطر.

وتكللت جهود الضباط أحمد بهاء وأحمد بيومي وأحمد يحي، في رصد مخزن سري داخل السيارة، وجرى نصب كمين لها وبتفتيشها تم ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش، تجاوزت القيمة المالية للمضبوطات 10 ملايين جنيه.

وتم ضبط سائق السيارة ويدعى "عماد.س.م" مقيم بدكرنس 40 سنة، فيما يجري رجال المباحث مناقشته وإجراء تحريات مكثفة لكشف تفاصيل القضية والمتهمين الرئيسيين فيها، في حين تحفظت المباحث على المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.