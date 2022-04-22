ضبط كمية من الأرز مجهول المصدر بحملات تموينية بكفر صقر في الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مديرى مديريتي التموين والطب البيطري، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين كفر صقر بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز، أسفرت الحملة عن تحرير تقارير ومحاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي: تحرير محضر برقم 5366 جنح كفر صقر لسنه 2022م ضد أحد التجار، لحيازته أرز أبيض مجهول المصدر وتم التحفظ على عدد 80 شيكارة أرز وزن الشيكاره 25 كجم بإجمالي 2 طن أرز أبيض مجهول المصدر.

كما تم تحرير عدد 3 تقارير محضر إثبات حاله نقص وزن، تحرير عدد 2 تقرير محضر إثبات حالة نظافة، محضر إثبات حالة عدم إعطاء بون الصرف.

