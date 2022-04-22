ضبط راكبة أجنبية بمطار القاهرة حاولت تهريب 4 كيلو من الكوكايين المخدر

كتبت رحاب نبيل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، بقيادة الدكتور ماجد موسى المدير العام، محاولة راكبة أجنبية، تهريب ما يقارب 4 كيلو جرام من بودرة مخدر الكوكايين، خلف سوستة بطانة حقيبة السفر الخاصة بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة طيران الخطوط القطرية القادمة من الدوحة، استوقف أحمد أمين محمد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبمناظرة جواز سفر الراكبة وخط سيرها من خلال الاختام المدونه به، بواسطة محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 ، كلف محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم المعين علي جهاز الفحص بالأشعة والذي تلاحظ له وجود لفائف موضوعة في جوانب الحقيبتين بطريقة احترافية مؤكدة الاشتباه.

وبتفتيش حقائب الراكبة بواسطة هاني سيد وزيري مدير ادارة مكتب المدير العام تلاحظ أثناء التفتيش تلاحظ لفافة عبارة عن كيس بلاستيك ملفوف بلاصق مخبأة داخل الحقيبة ، قام أحمد سيد إبراهيم عافيه مدير الجمرك بالانابة بتتبع خط سير الراكبة من أوكرانيا ثم إلى مدريد وصولا للبرازيل قبل وصولها للدوحة - اخر محطة - ثم قام بمناظرة ما بداخل اللفافة فوجد بودرة بيضاء اللون.

وكلف هاني وزيري بالاستمرار في التفتيش اليدوي وفض كل الجوانب والقاعات السحرية، مما اسفر عن ضبط 10 لفائف اخري بهم نفس المسحوق وبتفتيش الراكبة ذاتيا بواسطة الدكتورة ابتهال مصطفي مأمور الجمرك لم يسفر التفتيش الذاتي عن وجود، قام احمد سعد عبد المطلب مدير ادارة الجمرك بعرض عينه من البودرة "المسحوق" علي المقدم باسم حجاج من الادارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الدولي، والذي افاد انها بودرة مخدر الكوكايين.

قام مدير الإدارة بتشكيل لجنة مكونه من هاني وزيري واحمد امين وسامي نبيل لجرد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ وزنها 3 كيلو و800 جرام من بودرة مخدر الكوكايين.

وبالعرض علي الدكتور ماجد موسي المدير العام والذي كان حاضرا واقعة الضبط، آمر بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب وإحالتها للنيابة المختصة بعد العرض علي الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، شارك في الضبط كل من حافظ منشاوي ومحمود عبد المطلب وعماد سيد حسين مآمير.