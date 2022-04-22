اليوم السابع
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ضبط أسلحة ومخدرات بحوزة خارجين عن القانون بالغربية

الجمعة، 22 أبريل 2022 11:35 ص
ضبط أسلحة ومخدرات بحوزة خارجين عن القانون بالغربية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكن قطاع الأمن العام تنسيقاً وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة) ، حال إستقلالهما سيارة ملاكى قيادة أحدهما.. وبحوزتهما (بندقية خرطوش - طلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى- عدد 3 هواتف محمولة).
 
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما والسيارة للترويج فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

ضبط أسلحة

مواد مخدرة

خارجين عن القانون

أمن الغربية

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