ضبط أسلحة ومخدرات بحوزة خارجين عن القانون بالغربية

كتب محمود عبد الراضى

تمكن قطاع الأمن العام تنسيقاً وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة) ، حال إستقلالهما سيارة ملاكى قيادة أحدهما.. وبحوزتهما (بندقية خرطوش - طلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى- عدد 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما والسيارة للترويج فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.