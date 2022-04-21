تألق فرقة توشكى بعروض فنية فى قصر ثقافة الطود بالأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث نظم قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر محمود عبد الراضي، وألقى قصيدة بعنوان "لو كنتي لي"، بجانب ذلك أقام القصر ورشة حكي عن"معبد الطود" ألقتها ثناء محمود أخصائية المكتبة العامة بالقصر، وتحدثت عن لمحة تاريخية عن معبد الطود وموقعه ومكانته التاريخية.

كما أعد قصر ثقافة الطود عرضا فنيا لفرقة توشكي التلقائية وقدمت مجموعة من الأغاني النوبية الجميلة منها أغنية "نعناع الجنينة، سايا سايا، الناري ماري تو، ووه أليري، مصر يا غالية يا أم الدنيا، توشكى تحييكم، مال الهوى"، بينما نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة حرف يدوية عمل "فانوس رمضان"نفذتها شيماء عبدالواجد، ونفذت مكتبة الدير الثقافية ورشة فنون تشكيلية عمل بوكية من الزهور نفذتها رشا أحمد حسانين.

فيما عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الحوار الثقافي وأهميته" وتحدث العادلي حسان محمد مسئول بالقصر، عن أهمية الحوار الثقافي ودور الحوار الثقافي لدي الجميع ولابد من وجوده، وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "السلم الإجتماعى مفهومه ومقوماته" قدمها عمرو عبد الصبور، وتحدث عن مفهوم السلم الإجتماعى ويقصد به وجود حالة السلام والوئام الإنساني داخل بيئة المجتمع المعاش كعنصر أساسي من عناصر تقدم وتطور بناء المجتمع وأفراده وتتحدد عوامل دراسة وتقييم طبيعة سلوك وممارسات هذا المجتمع أو ذاك بواقع السلم الإجتماعى والأهلي السليم من خلال بروز ظواهر حسن روابط بناء علاقاته المجتمعية وقبوله بواقع حالة التعايش السلمي البيني، ومد جسور التواصل الإجتماعى بين مختلف أفراده وشرائحه المختلفة وقواه الحية الدينية والعرقية والسياسية والطبقية.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط، محاضرة بعنوان" قري لها تاريخ" وتحدثت وردة حسن مسئولة بالمكتبة، عن تاريخ قرية القرنة وبداية بناءها على يد المهندس حسن فتحى وأشهر الحرف اليدوية التي اشتهرت بها قرية القرنة، بجانب ذلك أعدت المكتبة أمسية شعرية بعنوان " بما يناسب حالتك" تأليف محمد سعد وألقتها وردة حسن، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة ورشة حكى كتاب بعنوان" اللغة الفنية" ألقاها علي محمود، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة حكي بعنوان" النمر الوفي" سردتها رشا أبوالحسن.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى ورشة حكاية قصة بعنوان"من جد وجد" ألقاها مينا عادل أنور وتحدث عن الإيمان بالله والصبر والثقة بالنفس تحقق النجاح والصدق والأمانة فى العمل والتخطيط الجيد للمشروع قبل البدء، وكذلك أعدت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة حكى قصة "رحلة العائلة المقدسة" تأليف فايز فرح وأوضح محمد زين أن مصر مقصد الأنبياء وعدد أفراد العائلة المقدسة ومسار الرحلة والعودة ومدة الرحلة.