اليوم السابع
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صادرات مصر من المعسل تتجاوز 10 ملايين دولار فى يناير الماضى

الجمعة، 22 أبريل 2022 09:00 م
صادرات مصر من المعسل تتجاوز 10 ملايين دولار فى يناير الماضى شيشة - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الصادرات المصرية من تبغ الشيشة " المعسل" في الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية منها نحو 10 ملايين و539 ألف دولار في شهر يناير الماضي، بينما كانت نحو 7 ملايين و227 ألف دولار في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 3 ملايين و312 ألف دولار.

 

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن صادرات تبغ الشيشة جاءت ضمن قائمة أهم السلع الغذائية التي صدرتها مصر في يناير الماضي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 368 مليون و76 ألف دولار، مقابل 323 مليون و341 ألف دولار ي نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 44 مليون و735 ألف دولار.

 

وتضمنت قائمة صادرات مصر من السلع الغذائية كلا من الدقيق "قمح" بواقع 22 مليون و416 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 12 مليون و282 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، إلى جانب صادرات الخضر "آخر غير مطبوخة – مجمدة" بواقع 31 مليون و565 ألف دولار مقابل 6 ملايين و113 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 25 مليون و452 ألف دولار.

 

وشهد شهر يناير الماضي تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى وبلغت نحو 2.44 مليار دولار، مقابل 3.60 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض بلغ 32.3٪، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 34.5٪ حيـث بلغـت 3.99 مليار دولار خلال شهر يناير المقابل، مقابل 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.


صادرات مصر

تبغ الشيشة

جهاز الاحصاء

اخبار الاقتصاد

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