صابر الشربينى طالب بالابتدائى يهوى الغناء الشعبى ويقلد عدوية بدمياط.. فيديو

دمياط معتز الشربينى

موهبة صغيرة فى السن ولكنها تعرف طريقها مبكرا وتسعى دائما لتنمية قدراتها واللحاق بركب التطور ويتمنى أن يصبح مغنيا شعبيا.





صابر الشربينى طالب بالمرحلة الابتدائية بالصف السادس الابتدائى بمدرسة محمد عبده الابتدائية بدمياط، يحب الغناء منذ الصغر، وخاصة مجال الغناء الشعبى والحزين.



وقال صابر الشربينى: والدتى اكتشفت أن موهبتى وحبى للغناء وشجعتنى وكنا بنسمع الأغانى مع بعض ونحفظها مع بعض وشجعتنى أن أقف أمام الناس وأغنى وكنت بسمع الأغانى من اليوتيوب، ومن أكثر الأغانى اللى غنتها أغنية "راحوا الحبايب" لعدوية و"متخفوش على مصر".



وأضاف صابر الشربينى، شاركت فى عدة مسابقات وحفلات بالتربية والتعليم وبدأت اسجل ألبوم أغانى خاصة بى فى استوديو بدمياط، وأجهز لأغنية جديدة تظهر بعد عيد الفطر، وأشار: أحب الغناء جدا ونفسى أبقى مغنى كبير ومشهور زى الأسماء الكبيرة المعروفة، وأعمل عدة ألبومات وأغنى كلمات وأغانى خاصة بى.