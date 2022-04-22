"شباب الأقصر" يشهد ملتقى ريادة الأعمال لتعليم الشباب إقامة مشروعات.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهد صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات ملتقى ريادة الأعمال الذى ينظمه وينفذه متطوعو وزارة الشباب والرياضة "شباب يدير شباب YLY" بعنوان (it's on)، فى مختلف محافظات الجمهورية حول ريادة الأعمال، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وتم عقد فعاليات ملتقى ريادة الأعمال بالأقصر، داخل قاعة نادى المدينة المنورة، ويدور حول ريادة الأعمال لتوجيه الشباب على القيادة مستقبلا وفقاً لرؤية مصر 2030، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاهين مدير جهاز حاضنة الأعمال بالأقصر التابع لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتورة أميرة فوزى مؤسس سيليكون فالى لأول مساحة عمل مشتركة فى الأقصر، والدكتور قرشى سعدى مدير حاضنة مسار بالأقصر التابعة لمؤسسة أنروت للتنمية، وبحضور أحمد جابر منسق شباب يدير شباب (yly) بالأقصر وعدد من قيادات المديرية، والشخصيات العامة، وبحضور عدد 300 شاب من أبناء الأقصر، وتدور الفعالية حول ريادة الأعمال لتعليم الشباب كيفية إقامة مشروع صغير والعمل على تطويره.

ومن جانبه أكد صلاح رشوان مدير عام المديرية، أن هذه الفعالية تأتى فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، نحو الاعتماد على نشر ثقافة العمل الحر من خلال إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم مبادرات ريادة الأعمال التى يقدمها شباب مصر وريادة الأعمال المجتمعية، موضحاً أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسى للتنمية الاقتصادية، وخصوصاً فى ظل التوجه العالمى نحو ريادة الأعمال ورعاية المشروعات المبتكرة الصغيرة ومتناهية الصغر، وتزامناً مع بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ويقول أحمد جابر منسق YLY بالأقصر، إن مشروعات ريادة الأعمال الآن هى التى تصعد بأى بلد إلى المجد، وتعد أحد المفاتيح الإيجابية التى تساعد فى خلق اقتصاد منتج، وأكثر صموداً أمام العقبات المستقبلية، فالابتكار هو جوهر عملية التنمية، وهو أحد جوانب عمليات التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن ثم إقامة هيكل اقتصادى محلى متنوع ومتطور تقنياً، قوامه قطاع تحويلى ديناميكى ينتج وسائل الإنتاج والسلع الاستهلاكية الجديدة والمبتكرة.