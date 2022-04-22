الأقصر تحصد 5 مراكز بالمرحلة النهائية للمسابقة القومية لمراكز الفنون التشكيلية

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن نتيجة المصعدين للمرحلة النهائية للمسابقة القومية لمراكز الفنون التشكيلية، والتى ستقام فى الفترة من 11 مايو حتى 16 مايو 2022 بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفتحى محمد خير وكيل المديرية.

ويقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أنه جاءت أسماء المصعدين للتحكيم النهائى فى المسابقة القومية لمراكز الفنون التشكيلية كل من:- (بسمة نادى سيد -تصوير زيتى - رباب عبد المنعم الرشيدى - أشغال فنية. - زينب محمد سيد - تصوير ضوئى - فاطمة رضوان عبدالرحيم – نحت - نورهان محمد زكى - تصوير ضوئي).

وكانت قد أقامت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، حفل الإفطار السنوى لأعضاء قادرون باختلاف ذوى الهمم وأسرهم، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والمؤسسات الاجتماعية بقاعة نادى المدينة المنورة، وتقدموا ذوى الهمم بتقديم العديد من الفقرات المتنوعة التى نالت اعجاب الجميع، حيث يأتى ذلك فى ظل إهتمام الدولة بإعطاء حق التكافل الاجتماعى الذى يضمن لجميع المواطنين حقهم فى حياة كريمة للفرد والمجتمع، كما أن الدولة تهتم بذوى الهمم وأسرهم وإدماجهم فى مختلف المجالات، وأن المجتمع يقدر أبناؤه من ذوى الهمم الذين أصبح دور ملموس فى نهضة الوطن.

وأكد صلاح رشوان وكيل شباب ورياضة الأقصر، أن مديريه الشباب والرياضة بالأقصر تدعم ذوى الهمم بالمحافظة وتفتح أبوابها وتتيح جميع الإمكانيات لدعم ذوى الهمم، وشدد على أن مكتب ذوى الهمم بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر تحت إدارة جمال نصير يعمل على صقل مهاراتهم وقدراتهم فى شتى المجالات من خلال البرامج التى ينظمها مكتب ذوى الهمم بالإدارة المركزية بالوزارة، وأن ذوى الهمم بالأقصر دائما متقدمين فى المسابقات التى تقام على مستوى الجمهورية.