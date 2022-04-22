سحورك صحى في رمضان.. البيض الأومليت هيساعدك على الشبع أطول وقت ممكن

كتبت فاطمة خليل

البيض الأومليت من أفضل الوجبات الصحية التي يمكن تناولها على السحور، فهو غني بالبروتينات وأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات والمعادن الأساسية، كما أنه ملىء بالبروتين عالي الجودة ومضادات الأكسدة التي تعتبر جميعها مفيدة لصحتنا بشكل عام وتساعد في شعورنا بالشبع والامتلاء لأطول وقت ممكن، وهو ما نحتاجه للصيام في اليوم التالي، في هذا التقرير نتعرف على فوائد البيض الأومليت لصحتك، بحسب موقع " herzindagi".

ومن الطرق السهلة والمتنوعة لإضافة البيض إلى نظامك الغذائي اليومي هي تناوله في شكل عجة، لذا يمكن أن تكون الأومليت خيارًا جيدًا حقًا، خاصة لوجبة السحور، تعرف على فوائده.

فوائد البيض الأومليت في وجبة السحور



1. يغذي البيض الأومليت جسمك بالبروتين



إذا كنت تبحث عن مصدر غني بالبروتين لنظامك الغذائي اليومي، فانتقل إلى البيض، يعتبر البيض من أشهر مصادر البروتين، والبروتين ضروري لجسمك لتحسين قوتك وضمان إصلاح العضلات والأنسجة، تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 6.3 جرام من البروتين عالي الجودة.

ويعتبر الأومليت مصدرًا جيدًا للبروتين ويمكنك أن تزين عجة البيض بمصادر أخرى للبروتين مثل الجبن، وجبن الفيتا التي لا تضيف الكثير من السعرات الحرارية كما تعتبر إضافة قطع الدجاج المسلوقة إلى العجة فكرة جيدة أيضًا.

2. البيض الأومليت مع إضافة الخضراوات يزيد شعورك بالشبع



أفضل شيء في العجة هو أنه يمكن تحضيرها باستخدام العديد من الخضراوات المختلفة تساعدك جودة البيض والخضراوات الصحية معًا على الشعور بالشبع لفترة طويلة من الزمن ، ويجعل الخضار عجة البيض صحية ومغذية بشكل أكبر، وأيضًا تضيف الخضراوات المزيد من الألياف إلى العجة مما يعني أنك ستبقى ممتلئًا لفترة أطول من المعتاد هذا يمنعك من الإفراط في الأكل.

3. الأومليت يبقيك نشطا طوال اليوم



البيض مليء بالفيتامينات والمعادن الغنية التي تنشط جسمك ليوم طويل قادم. أثناء تحضير العجة، يمكنك استخدام الزيوت الصحية مثل الخردل أو الزيتون أو جوز الهند بدلًا من الزيوت النباتية المصنعة تضيف هذه الزيوت دهونًا صحية إلى العجة وتجعلك تظل نشيطًا طوال اليوم.

4. يمكن أن يساعدك الأومليت على إنقاص الوزن



إذا كنت في رحلة إنقاص الوزن، يمكنك إضافة الأومليت إلى نظامك الغذائي اليومي. يعتقد الكثير أن الأومليت غنية بالسعرات الحرارية، ولكن يمكن السيطرة عليها، أضف المزيد من الخضراوات إلى عجة البيض واطبخها بزيوت صحية وأخف وزناً تأكد من عدم استخدام الكثير من الزيت أثناء طهي العجة يمكنك تجنب تناول الخبز مع العجة سيمنعك ذلك من إضافة السعرات الحرارية ويجعلك تشعر بالشبع.

من المهم أيضًا استخدام التوابل المناسبة للعجة. أضف القليل من مسحوق الكمون أو الفلفل الأسود أو مسحوق الفلفل الأحمر لإضفاء النكهة ستساعد التوابل الصحيحة على تحسين معدل التمثيل الغذائي في جسمك.

5. الأومليت مفيد لصحة الدماغ



هل تعلم أن البيض يحتوي على مركب يسمى الكولين؟ يُعتقد أن هذا المركب مفيد لصحة أعصابك ودماغك. يمكن أن يساعدك تناول البيض على شكل عجة يوميًا في إفادة عقلك. تعد الأومليت خيارًا رائعًا لوجبة الإفطار للأطفال أيضًا أنها توفر لهم العناصر الغذائية التي تمس الحاجة إليها.

وينصح بتناول الأومليت للأشخاص الذين لديهم متطلبات عالية من السعرات الحرارية والبروتينات مثل الرياضيين، والأطفال في مرحلة النمو ، والنساء الحوامل والمرضعات.