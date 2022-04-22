اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تدعو مجلس الأمن للضغط على أوكرانيا وضمان حرية الملاحة البحرية

الجمعة، 22 أبريل 2022 05:00 ص
روسيا تدعو مجلس الأمن للضغط على أوكرانيا وضمان حرية الملاحة البحرية الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري تشوماكوف أن كييف ترفض مقترحات موسكو لفتح ممرات إنسانية بحرية، داعيا المجتمع الدولي للتأثير عليها لتحرير حركة السفن التجارية.

وقال تشوماكوف متحدثا في مجلس الأمن: "ركزت جلسة (صيغة آريا) على الصراع والجوع.. مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل قال إن الجانب الروسي يمنع تدفق صادرات القمح الأوكرانية إلى إفريقيا".

وأضاف: "خطر القصف والألغام البحرية من أوكرانيا، اعترف به الوفد الأوكراني لدى المنظمة البحرية الدولية".

وتابع: "الجانب الأوكراني لم يوافق أبدا على مقترحاتنا للممرات الإنسانية البحرية.. كما أن منع السفن الروسية في الموانئ الأوروبية لا يساعد في حل مشاكل اليوم.. روسيا تتخذ جميع التدابير لضمان الملاحة التجارية في البحرين الأسود وآزوف والبحر المتوسط".

وقال: "ندعو المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الدولية الأخرى والدول المعنية للعمل مع السلطات الأوكرانية لتنخرط في المفاوضات حول هذه القضية".

ولقاء "صيغة آريا" هو اجتماع غير رسمي لأعضاء مجلس الأمن الدولي يعقده عضو في مجلس الأمن الدولي.

وتسمح الاجتماعات للأفراد والمنظمات والجهات الفاعلة الدخول في حوار مباشر مع أعضاء مجلس الأمن الدولي في إطار شرعي وسري.


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