اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصر نسيج واحد قادر على التحديات..

رسائل الرئيس السيسى فى لقائه بالإعلاميين على هامش جولة توشكى (إنفوجراف)

الجمعة، 22 أبريل 2022 12:15 ص
رسائل الرئيس السيسى فى لقائه بالإعلاميين على هامش جولة توشكى (إنفوجراف) رسائل الرئيس السيسى

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رسائل عديدة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء عقده مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى، ووقال الرئيس السيسي، إن الأزمة الاقتصادية بدأت في أعقاب 2011 وأدت إلى أن مصر فقدت جزءا كبيرا من الاحتياطي الأجنبي، وأضاف الرئيس السيسي: لم أحجب أي معلومة عن الشعب وحجم النمو في مصر لم يكافئ حجم سكانها.
 
رسائل الرئيس السيسى فى لقائه بالإعلاميين على هامش جولة توشكى
رسائل الرئيس السيسى فى لقائه بالإعلاميين على هامش جولة توشكى

رسائل الرئيس السيسى
رسائل الرئيس السيسى

رسائل الرئيس
رسائل الرئيس
 
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التحديات في مصر أكبر من أي حكومة ونعمل على خطة نساهم فيها جميعا.
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء موسع مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى: كنت حريص على إنجاز المشروعات لسد الفجوة بين نمو الدولة ونمو السكان.
 
وتابع الرئيس السيسي: الإصلاح الاقتصادي جعلنا أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية.
 
 
 

رسائل الرئيس السيسى

الرئيس السيسى

القمح

توشكى

حصاد القمح

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