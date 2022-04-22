حريق ضخم فى نادى الهندية وسط العاصمة العراقية بغداد

كتب محمد جمال

افاد مصدر امنى، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في عدد من الكرفانات داخل نادى الهندية في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر فى حديث لـ السومرية نيوز، ان "حريقا اندلع في عدد من الكرفانات داخل نادي الهندية بمنطقة الكرادة وسط بغداد".

واضاف المصدر، ان "فرق الدفاع المدنى هرعت الى مكان الحادث وباشرت عمليات الاخماد".

من ناحية أخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الجمعة، تدمير 14 مضافة (وكر) وضبط 11 عبوة ناسفة حصيلة العمليات الأمنية في عموم العراق خلال أسبوع.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن "حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها في وزارة الداخلية للفترة من 14 حتى 21 أبريل الجاري، كانت كالآتي تدمير 14 مضافة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وضبط 11 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى ضبط 3 آلاف و625 قطعة عتاد مختلف.

وأضافت أنه تم القبض على 83 شخصا وفق أحكام المادة 4/1 إرهاب من القانون العراقي لمكافحة الإرهاب، فضلا عن ضبط 23 متسللا عراقيا وأجنبيا.