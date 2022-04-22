جونسون: سيطرة بوتين على أوكرانيا "احتمال واقعى"‏ ولا يمكن التنبؤ بخطواته

كتبت: نهال أبو السعود

أقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن سيطرة روسيا على أوكرانيا هو "احتمال واقعي" لكنه أضاف أن الوضع "لا يمكن التنبؤ به".

وفي حديثه لسكاي نيوز اليوم الجمعة ، سُئل جونسون عما إذا كان يقبل تقييم مسؤولي المخابرات الغربيين بأن فوز الروس في الحرب في أوكرانيا كان سيناريو محتمل.

أجاب جونسون: " انظر، أعتقد أن الشيء المحزن هو أن هذا احتمال واقعي، نعم ، بالطبع. [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين لديه جيش ضخم ولديه موقف سياسي صعب للغاية لأنه ارتكب خطأ فادحًا".

واكمل: "لديه - الخيار الوحيد الذي لديه الآن حقًا هو الاستمرار في محاولة استخدام أسلوبه المروع في محاولة لسحق الأوكرانيين ، وهو قريب جدًا من تأمين جسر بري في ماريوبول الآن.. الوضع ، أخشى ، لا يمكن التنبؤ به في هذه المرحلة."

لكن جونسون اشار ​​أن مثل هذه الجهود التي تبذلها القوات الروسية لن تقضي على مقاومة الأوكرانيين ، الذين عانوا بالفعل ما يقرب من شهرين من القتال في بلادهم.

وقال: "أعتقد أنه بغض النظر عن التفوق العسكري الذي قد يتمكن فلاديمير بوتين من تحقيقه في الأشهر القليلة المقبلة ، وأوافق على أنها قد تكون فترة طويلة ، فلن يتمكن من التغلب على روح الشعب الأوكراني"

على الجانب الاخر، أشار نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض للاقتصاد الدولي ، داليب سينج ، إلى أن إدارة بايدن لم تشارك تقييم جونسون بشأن فوز روسي محتمل خلال مقابلة اليوم الجمعة عندما سئل عن تعليقات رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وقال سينج "التقييم من حيث نقف هو أنه بينما نواصل تكثيف هذه التكاليف من خلال العقوبات الاقتصادية في ساحة المعركة ومن الناحية الاستراتيجية ، سيرى بوتين في النهاية أن هذه ليست اللعبة النهائية التي ساوم عليها".