جهاز الشيخ زايد يحدد يوم ١٥ مايو المقبل لعقد جلسة المزاد العلني لبيع 9 محلات وصيدلية

كتب أحمد حسن

حدد جهاز مدينة الشيخ زايد يوم ١٥ مايو المقبل، لعقد جلسة المزاد العلني الخاصة بطرح ٩ محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 29م2 : 57م2 ) بالسوق التجارية بمشروع دار مصر بمنطقة الخدمات الإقليمية الأولى ومركز الحي الثاني عشر بالمدينة،.

فيما قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم طرح 11 محلاً تجارياً و3 صيدليات بمساحات تتراوح من (15م2 : 37م2 ) بالحي الخامس بمنطقة القرنفل بالأسواق ( 1 – 4 – 5 )، بجانب طرح مخبز بلدي بمساحة 395م2، بمنطقة " إسكان العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة " سكن مصر المرحلة الثانية بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 17/5/2022.