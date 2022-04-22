جامعة إيطالية تفتح الأبواب لاستقبال طلاب ومدرسين من أوكرانيا

كتبت ـ فاطمة شوقى

أطلقت جامعة سالينتو الإيطالية "ندائين مفتوحتين" لاستقبال عشرة طلاب وثلاثة مدرسين من أي جنسية، ممن أجبروا على مغادرة أوكرانيا بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وأوضحت مندوبة رئيس الجامعة في مجال العلاقات الدولية، روزيتا دامورا، أنه "إزاء هذه الحالة الإنسانية الطارئة الجديدة، قررت جامعة سالينتو تقديم مساهمتها ودعم الطلاب والمعلمين الهاربين، مما يوفر لهم ملاذًا آمنًا ومجتمعًا أكاديميًا يحتضنهم".

وأضافت أن "جامعتنا تعتزم أن تقدم لأوكرانيا عملاً ملموسًا، يسعى مجتمعنا من خلاله إلى إعادة إنشاء سياق للدراسة والبحث للطلاب والزملاء من الجامعات الأوكرانية التي مزقتها الحرب، وأن يكون في الوقت نفسه، وسيلة لبث وإحياء ثقافة السلام والانفتاح والقبول ودعم من أجبروا على مغادرة بلادهم بسبب الحروب أو الظروف المعيشة غير المستدامة".

وذكرت دامورا أن "الإشعار الخاص بقبول الطلاب ينطوي على الإعفاء الكلي من دفع الاشتراكات المقررة للتسجيل في الدورات الفردية، المأكل والسكن لمدة ستة أشهر، ومساهمة إجمالية قدرها 600 يورو، فضلا عن دورة مجانية لتعلم اللغة الإيطالية في مركز اللغات بالجامعة.

وأضافت "أما الإعلان المخصص لقبول المدرسين، فهو ينص على تصنيف الفائزين بمنصب أستاذ زائر أو باحث زائر، بالإضافة إلى رواتب تصل إلى ستة آلاف يورو كحد أقصى لمدة ستة أشهر.".