تموين بورسعيد: ضبط 5 صفائح جبن منتهى الصلاحية و50 عبوة من الشيكولاتة

بورسعيد - محمد عزام

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة بورسعيد برئاسة ناصر ثابت وكيل وزارة التموين، اليوم الجمعة، حملاتها على محال المواد الغذائية والسوبر ماركت والمطاعم والمخابز، وتضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتحرر محاضر للمخابز المخالفة بدائرة الزهور.

انطلقت الحملة المكبرة على محال السوبر ماركت والمطاعم والأسواق والتى شنها رجال الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة ناصر ثابت وكيل وزارة التموين، وتحت اشراف محمد عوض وكيل المديرية، واستهدفت التأكد من مدى صلاحية المنتجات والمواد الغذائية، لحماية المواطنين من السلع الفاسدة، وكانت الحملة بقيادة المهندس خالد فهمى مدير الرقابة، وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة رئيس الحملة، وعضوية كل من حسن عبد الله العربى عبد الحليم، وياسر جمعة كبار مفتشى الرقابة التموينية.

وتمكنت الحملة من ضبط 5 صفائح من الجبن منتهية الصلاحية، و50 عبوة من الشيكولاتة المعبأة، و60 كيس من البقوليات والتوابل مختلفة الأشكال والأصناف جميعها فى حالة انتهاء الصلاحية ما يشكل خطراً على صحة المستهلكين، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى مجال مخالفات المخابز البلدية، تم تحرير 3 تقارير نقص وزن، وتقريرين إثبات حالة خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير تقريرين إثبات حالة لمخابز لعدم نظافة أدوات العجين بها، وتقريرين عدم وجود قائمة تشغيل.