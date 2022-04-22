تخفيضات تصل 35%.. افتتاح معرض "العيد فرحتنا" بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، أنه فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، افتتح اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، نائبا عن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، معرض "العيد فرحتنا" بالعريش، بحضور أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، عزيز مطر، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة.

وأكد الخولى، أن المعرض يأتي ضمن مبادرة العيد فرحتنا التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، لتوفير الملابس والاقمشة والاحذية بأسعار مناسبة، بناء علي تكليفات رئيس الجمهورية.

وأضاف الخولي، أن المعرض مستمر حتي نهاية شهر رمضان المبارك، ويضم بيع الملابس الجديدة والمستعملة والمفروشات والاحذية، بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تخفيض من 25 إلي 35٪.

وقال أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، إنه تم تقديم تيسيرات كبيرة أمام العارضين، حيث يتحمل مجلس المدينة تكاليف المرافق طوال فترة المعرض، تيسيرا علي العارضين.

بدورها أكدت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، علي قيام المحافظة بتوفير كافة التيسيرات لأصحاب السلع والتجار، لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة للجميع.

وأضاف عزيز مطر، رئيس الغرفة التجارية، أن المعرض يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، لدعم الفئات الاكثر احتياجًا، لافتا الي احتواء المعرض علي عدد كبير من العارضين لتوفير المنتجات التي تلبي احتياجات المواطنين.