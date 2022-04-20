اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 06:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية: التنسيق لإقامة معارض "العيد فرحتنا" لبيع سلع بأسعار مخفضة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 05:07 م
محافظ المنوفية: التنسيق لإقامة معارض "العيد فرحتنا" لبيع سلع بأسعار مخفضة جانب من الاجتماع
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه سيتم تنظيم معارض لبيع مستلزمات عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة وذلك تحت مبادرة "العيد فرحتنا" والتى سيتم تدشينها قريبا وستستمر حتى أول أيام عيد الفطر المبارك، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين وكافة الجهات المعنية لإعداد تقرير شامل ومفصل عن الأماكن المناسبة والحيوية لإقامة تلك المعارض لضمان تلبية كافة إحتياجات المواطنين.

 

وذلك فى إطار استعدادات محافظة المنوفية لاستقبال عيد الفطر المبارك وانطلاقا من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

 

وفى هذا الصدد، عقد اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة إجتماعاً تنسيقياً موسعاً لمناقشة التجهيزات والترتيبات الخاصة لإقامة معارض "العيد فرحتنا" لتوفير مستلزمات العيد بأسعار مناسبة لجموع المواطنين، جاء ذلك بحضور السكرتير العام المساعد والجهات المعنية.

 

وخلال الاجتماع أشار وكيل وزارة التموين بأنه سيتم إنشاء تلك المعارض بمختلف مراكز ومدن المحافظة والمناطق الأكثر إحتياجاً لضمان وصول أكبر عدد من المواطنين إليها بأقل تكلفة ممكنة، لافتا إلى أن تلك المعارض ستضم كافة مستلزمات عيد الفطر والملابس الجديدة والأقمشة والأحذية بأسعار منخفضة عن مثيلاتها بالسوق وسيتم عرض حزمة حوافز و تيسيرات لأصحاب السلع والتجار المشاركين بالمعرض فى تخصيص الأماكن وتوفير كافة المرافق العمومية بالمجان لتشغيل تلك المعارض.

 

وتم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المشاركين بالمعارض من أصحاب السلع والتجار، فضلا عن التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجهود الشبابية لإنجاح المبادرة وتكثيف الحملات الإعلانية لتعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها تلك المعارض وخاصة للأسر الأكثر إستحقاقاً بنطاق المحافظة، كما تم التنبيه بعرض تقرير يومى عبر غرفة عمليات المركزية بالديوان العام عن موقف الترتيبات لتلك المعارض ومدى انتظام العمل بها حفاظا على الصالح العام.

 

ومن جانبه، أشاد محافظ المنوفية بمبادرات رئيس الجمهورية التى تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، مؤكداً دعمه الكامل لكافة المبادرات وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المبادرة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها.


رئيس الجمهورية

المنوفية

معارض العيد فرحتنا

السلع

أسعار مخفضة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ المنوفية يشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 03:17 م

محافظ المنوفية : توريد 37 طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:08 م

محافظ المنوفية يأمر بإنهاء إجراءات التأمين الصحى لطفل يعانى من تضخم بالكبد

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 01:13 م

بشاير الخير.. القمح فى طريقه للشون والصوامع بموسم التوريد.. مزارعو أسوان يحصدون المحصول.. محافظ المنوفية يتفقد صوامع شبين الكوم.. توريد 2295 طنا لصوامع قنا وزراعة 72.6 ألف فدان بالإسكندرية.. صور

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة