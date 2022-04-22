تحويلات مرورية بمحور المشير اتجاه القاهرة الجديدة لتنفيذ كوبرى السيارات أعلى المحور

كتب محمود عبد الراضي

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال رفع الكمرات الخاصة بكوبرى السيارات الجارى تنفيذه أعلى محور المشير، الأمر الذى يتطلب غلق محور المشير اتجاه مناطق القاهرة الجديدة قبل منطقة الأعمال.

وتحويل حركة المركبات عن طريق الانحراف يميناً اتجاه طريق خدمة مستحدث لمسافة (100م)، والعودة مرة أخرى إلى محور المشير إتجاه مناطق القاهرة الجديدة وذلك إعتباراً من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 22/4/2022 ولمدة (7 أيام / ليل نهار).

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.