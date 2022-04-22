بيطرى الأقصر تضبط كمية من الدواجن المجمدة غير صالحة للاستهلاك.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قاد رجال مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، تحت إشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، بالاشتراك مع رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات بأرمنت، النقيب شريف محمد طارق، ومباحث التموين بأرمنت، وأحمد محمد عطا مفتش التموين بأرمنت، بتنفيذ حملة للتفتيش على المجازر والمطاعم ومحلات بيع الجزاره والأسماك والثلاجات بمدينة أرمنت.

وتمكنت اللجنة من ضبط إجمالي كمية 2430 كجم دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل عدد 60 جوال يحتوي كل جوال على 30 دجاجة وزن 1300 جرام و1400 جرام، وجميع المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع تغير الخواص الطبيعية ووجود حروق تجميد وتجمعات دموية ووجود سائل انفصالي داخل الاكياس ولاتوجد شهادة ذبح للمجزر، وتاريخ الصلاحية سهل إزالته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

وخرجت تلك الحملات في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطريه، بتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزاره والمطاعم والثلاجات.

وفى نفس السياق انتهت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، أعمالها فى تحصين رؤوس الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث تم تحصين إجمالي عدد 42247 رأس ماشية وأغنام وماعز على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، خلال أعمال الحملة القومية الأولى لسنة 2022 للتحصينات ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.