اليوم السابع
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الجمعة، 22 أبريل 2022 06:57 م
أكرم القصاص
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الطب البيطرى يضبط لحوما وأسماكا ودواجن غير صالحة بأسوان‎‎.. صور

الجمعة، 22 أبريل 2022 06:05 م
الطب البيطرى يضبط لحوما وأسماكا ودواجن غير صالحة بأسوان‎‎.. صور حملات على محلات الجزارة
فريق المحافظات

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نظمت مديرية الطب البيطرى بأسوان، حملة تفتيش مكبرة، شملت المرور على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة والدواجن، وكذا محلات الأسماك والفسيخ، وأيضاً المطاعم داخل منطقة صحارى والسد العالى بمدينة أسوان.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد صالح مدير الطب البيطرى، أن تنظيم هذه الحملة يأتى طبقاً لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير وأيضاً محافظ أسوان، وبمتابعة من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية حيث أسفرت جهود الحملة التى شارك فيها كل من الدكتور صلاح أحمد ، والدكتورة أسماء سلامة مفتشى البيطرى بإدارة مجازر المديرية عن ضبط مخالفات بإجمالى 137 كجم عبارة عن عرض وبيع لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وأوضح، بأن هذه المضبوطات شملت 27 كجم من الأسماك ، و 45 كجم من اللحوم المصنعة ، و 38 كجم من الدواجن ، و 28 كجم من الكبده ، كما تم تحرير 4 محاضر جنح قسم شرطة أسوان أول ، وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بمعرفة النيابة المختصة .

جانب من الحملة البيطرية
جانب من الحملة البيطرية

 

حملات على اللحوم
حملات على اللحوم

 

حملات على محلات الجزارة
حملات على محلات الجزارة

 


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