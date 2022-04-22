بداية من الغد.. مطار مرسى علم يستقبل 98 رحلة طيران سياحية أوروبية أسبوعية

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من غد السبت وحتى نهاية الأسبوع المقبل 98 رحلة طيران سياحية أوروبية أغلبها بزيادة 5 رحلات سياحية أوروبية عن الأسبوع الحالي، كما تبين من كشوف رحلات الطيران التى حصل اليوم السابع على نسخة منها عودة السياحة الفرنسية مرة أخرى إلى مرسى علم، وتصل الرحلات من 10 دول أوربية.

وأوضحت كشوف رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى وصول 94 رحلة طيران دولية اوربية و4 رحلات داخلية، ومن بين الرحلات الأوربية 3 رحلات من بلجيكى و5 من المطارات الهولندية، و19 رحلة ايطالية.

كما يصل أعلى معدلات الوصول خلال الأسبوع من المطارات الالمانية بواقع 23 رحلة طيران و18 من التشيك و19 رحلة بولندى و3 سويسؤى ورحلة من فرنسا واخرى من لكسمبورج ورحلتين من رومانيا .

وكشف الخبير السياحى أبو الحجاج العمارى فى مرسى علم أن معدلات السياحة الأوربية فى ارتفاع كبير عن الاسابيع الماضية حيث أن معدلات وصول الأسبوع الماضى بالنسبة للرحلات الدولية كامت 89 رحلة بينما اليوم 94 رحلة طيران.

وتوقع ارتفاع معدلات السياحة الإيطالية والفرنسى حلال الاسابيع القادمة مع ارتفاع معدلات وصول الالمان الذى سجل خلال الأسبوع 23 رحلة طيران.