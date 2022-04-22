مطار مرسى علم الدولى يستقبل 10 رحلات طيران أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة 19 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 92 رحلة طيران دولية التي استقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة.



وكشفت جداول رحلات الطيران التي حصل اليوم السابع على نسخة منها وصول 92 رحلة أسبوعية بينها 89 رحلة أوروبية و3 رحلات داخلية تقل السياح على متنها من عدة دول مختلفة.



كما تبين من جداول رحلات الوصول، وصل أول رحلتين لمطار مرسي علم من دولة رومانيا، وكذلك 3 رحلات من بلجيكا، و4 رحلات من هولندا و18 رحلة من ايطاليا و24 رحلة من المانيا وهي الأكثر وصول خلال الأسبوع .



كذلك استقبل المطار ضمن رحلات الأسبوع 17 رحلة من التشيك و15 رحلة بولندي، و4 رحلات من سويسرا و3 ورحلة من لكسمبورج و3 تابعين لشركة مصر للطيران، وهناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال الاسابيع المقبلة.