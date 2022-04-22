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انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

الجمعة، 22 أبريل 2022 10:46 ص
انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة غريق - أرشيفية
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، ومعرفة سبب الوفاة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد النجار مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة القسم.

على الفور جرى إبلاغ قوات الإنقاذ النهرى التي انتقلت لموقع البلاغ وجرى انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة للمدعو محمود محمد عبيد، 15 سنة، مقيم الشرقاوية دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى، وكشف فحص مفتش الصحة أن المتوفى لقى مصرعه غرقا لتعرضه لاسفكسيا الغرق، وعدم وجود أية إصابات ظاهرية على الجثة.


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امن القليوبية

قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية

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