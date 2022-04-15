اليوم السابع
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غرق شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بترعة في البدرشين

الجمعة، 15 أبريل 2022 09:57 م
غرق شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بترعة في البدرشين غرق، أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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لقى شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مصرعه غرقا بإحدى الترع في البدرشين، بمحافظة الجيزة، وتم انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بترعة في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لقى مصرعه غرقا بالترعة، وتم انتشال جثته.
 
أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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