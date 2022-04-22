اليوم السابع
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الجمعة، 22 أبريل 2022 03:11 م
أكرم القصاص
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المستشار الألمانى يزور اليابان الأسبوع المقبل

الجمعة، 22 أبريل 2022 02:21 م
المستشار الألمانى يزور اليابان الأسبوع المقبل المستشار الألمانى أولاف شولتس
طوكيو (أ ش أ)

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يقوم المستشار الألمانى أولاف شولتس بزيارة إلى اليابان الأسبوع المقبل لعقد قمة مع رئيس الوزراء اليابانى "فوميو كيشيدا".

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الجمعة، عن كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى "ماتسونو هيروكازو" قوله انه من المقرر أن يقوم شولتس بزيارة تستغرق يومين بدءا من الخميس المقبل، مشيرا إلى أن هذه هي تعد رحلته الأولى إلى اليابان منذ توليه منصبه.

وأعرب هيروكازو عن أمله فى أن تساعد زيارة المستشار الألماني لليابان في تعميق العلاقات بين البلدين اللتين تشتركان فى القيم الأساسية.

 


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