اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 أبريل 2022 01:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

اللص التعيس.. قتل سيدة ولم يجد بشقتها ما يسرقه في الغربية

الجمعة، 22 أبريل 2022 12:17 م
اللص التعيس.. قتل سيدة ولم يجد بشقتها ما يسرقه في الغربية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل ربة منزل بالغربية، وتم ضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية، بالعثور على جثة (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز) داخل مسكنها.
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالغربية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأضاف أن المجنى عليها جارة جدته، وأنه على علم بأنها مقيمة رفقة نجلها "معاق ذهنياً"، فعقد العزم على سرقتها، وعقب دخوله فوجئ بتواجد المجنى عليها بصالة الشقة فحاولت الإستغاثة ، إلا أنه بادرها بالتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته ، فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها ، وعقب ذلك قام بالبحث عن أى أموال أو مصوغات ذهبية بالشقة إلا أنه لم يعثر على شئ فلاذ بالهرب، وأرشد عن السلاح المستخدم.
 
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

اللص التعيس

قتل سيدة

سرقة شقتها

أمن الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة