اليوم السابع
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الجمعة، 22 أبريل 2022 01:01 م
أكرم القصاص
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القطعة الواحدة تتجاوز 220 سعرا.. السعرات الحرارية لكحك العيد.. إنفوجراف

الجمعة، 22 أبريل 2022 11:45 ص
القطعة الواحدة تتجاوز 220 سعرا.. السعرات الحرارية لكحك العيد.. إنفوجراف السعرات الحرارية للكحك

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تتنوع أطباق الحلوة على مائدة عيد الفطر المبارك، فلم يخل أى بيت من الكحك بأنواعه المختلفة والبسكويت والبيتى فور والغريبة، الذى يتم تناوله مع فنجان من الشاى بالحليب تلك العادة من أبرز عادات المصريين فى أيام العيد. 

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى عدد السعرات الحرارية فى كحك العيد..

كحك
كحك
الكحكة السادة = 180 سعرا حراريا
كحكة بالعجمية أو المكسرات = من 200 إلى 220 سعرا حراريا
كحكة بالملبن = أكثر من 220 سعرا حراريا
الغُريبة = من 140 إلى 160 سعرا حراريا
البيتى فور = من 80 إلى 100 سعر حراري
بسكويت النشادر = من 80 إلى 90 سعرا حراريا
طبقا لتقرير نشر فى موقع healthline

السعرات الحرارية للكحك

السعرات الحرارية للبسكويت

السعرات الحرارية للبيتى فور

اضرار الكحك

عيد الفطر المبارك

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