القطعة الواحدة تتجاوز 220 سعرا.. السعرات الحرارية لكحك العيد.. إنفوجراف

تتنوع أطباق الحلوة على مائدة عيد الفطر المبارك، فلم يخل أى بيت من الكحك بأنواعه المختلفة والبسكويت والبيتى فور والغريبة، الذى يتم تناوله مع فنجان من الشاى بالحليب تلك العادة من أبرز عادات المصريين فى أيام العيد.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى عدد السعرات الحرارية فى كحك العيد..



كحك

الكحكة السادة = 180 سعرا حراريا

كحكة بالعجمية أو المكسرات = من 200 إلى 220 سعرا حراريا

كحكة بالملبن = أكثر من 220 سعرا حراريا

الغُريبة = من 140 إلى 160 سعرا حراريا

البيتى فور = من 80 إلى 100 سعر حراري

بسكويت النشادر = من 80 إلى 90 سعرا حراريا

طبقا لتقرير نشر فى موقع healthline