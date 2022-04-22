القضاء الفرنسى يصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن

كتب ـ أحمد علوى

أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان، كجزء من تحقيق تم إجراؤه في نانتير الفرنسية، بتهمة إساءة استخدام أصول الشركات وغسل الأموال، وفقا لمكتب المدعي العام في نانتير اليوم الجمعة، وفقا لما جاء فى صحيفة لو فيجارو الفرنسية.

وتتعلق المذكرة بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية هي "سهيل بهوان للسيارات"، كما أوضح المدّعون في ضاحية نانتير في باريس لوكالة فرانس برس.