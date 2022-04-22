الفيتامينات مش كلها مفيدة .. تناولها بدون داعٍ يسبب مضاعفات

كتبت إيناس البنا

سوق المكملات الغذائية والفيتامينات ليس منظمًا مثل سوق الأدوية، هذا يجعل المتناولين لها عرضة للآثار الجانبية من المهم لأن نعرف أن معظم المكملات الغذائية آمنة ولكن بعضها قد يمثل مخاطر صحية، خاصة عند تناولها بجرعات عالية.

ما هي المكملات الغذائية؟

تشمل المكملات الغذائية كل شيء من الفيتامينات والمعادن إلى المنتجات النباتية والبدائل الحيوية (مثل ما يسمى ب "هرمون الذكورة الطبيعي").

ومع ذلك، فإن معظم الناس يستخدمون "مكمل" للإشارة إلى فيتامين فردي أو تحضير معدني أو فيتامينات متعددة، تختلط الأدلة على فوائد تناول المكملات الغذائية في أحسن الأحوال.

ومع ذلك، فإن الأدلة التي تربط بين المكملات الغذائية والمشاكل الصحية تتراكم، تقدم Harvard Health لمحة عامة عن الدراسات التي تربط الجرعات العالية من مكملات الفيتامينات بعدد من المشاكل الصحية، معظم المكملات آمنة لتناولها، لكن هناك استثناءات".

يوضح هارفارد هيلث: "على سبيل المثال، قد يحتاج البالغون المصابون بهشاشة العظام إلى فيتامين د إضافي والكالسيوم أكثر مما يحصلون عليه من نظامهم الغذائي المعتاد".

يضيف التقرير: "يمكن أن تساعد المكملات أيضًا الأشخاص المصابين بداء كرون أو الداء البطني، وهي حالات تجعل من الصعب امتصاص بعض العناصر الغذائية. ويحتاج الأشخاص المصابون بنقص فيتامين ب 12 دائمًا تقريبًا إلى مكمل."

ماذا تقول ادارة الاغذية والعقاقير

نشرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مؤخرًا إرشادات السلامة الخاصة بالمكملات الغذائية.

وتنصح بعدم القيام بما يلي:

يمكن أن يؤدي الجمع بين المكملات الغذائية واستخدام المكملات مع الأدوية (سواء كانت بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية) إلى آثار سلبية.

تناول الكثير من المكملات الغذائية، مثل فيتامين أ وفيتامين د أو الحديد، يمكن أن يكون لبعض المكملات آثار غير مرغوب فيها قبل الجراحة وأثناءها وبعدها، لذلك، تأكد من إبلاغ مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، بما في ذلك الصيدلي عن أي مكملات تتناولها.

وفقًا لـ NHS ، لا يحتاج معظم الناس إلى تناول مكملات الفيتامينات ويمكنهم الحصول على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجونها من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

يحذرالتقرير من أن "العديد من الأشخاص يختارون تناول المكملات الغذائية ولكن تناول الكثير منها أو تناولها لفترة طويلة قد يكون ضارًا".

كيفية تحقيق نظام غذائي صحي ومتوازن



النظام الغذائي المتوازن يعني تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة بالنسب الصحيحة ، واستهلاك الكمية المناسبة من الطعام والشراب للوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه.

يوضح دليل Eatwell أنه للحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن ، يجب على الناس محاولة: