اليوم السابع
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الجمعة، 22 أبريل 2022 06:23 م
أكرم القصاص
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العراق يعلن تدمير 14 وكرًا وضبط 11 عبوة ناسفة خلال أسبوع

الجمعة، 22 أبريل 2022 06:10 م
العراق يعلن تدمير 14 وكرًا وضبط 11 عبوة ناسفة خلال أسبوع القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، تدمير 14 مضافة (وكر) وضبط 11 عبوة ناسفة حصيلة العمليات الأمنية في عموم العراق خلال أسبوع.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن "حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها في وزارة الداخلية للفترة من 14 حتى 21 أبريل الجاري، كانت كالآتي تدمير 14 مضافة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وضبط 11 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى ضبط 3 آلاف و625 قطعة عتاد مختلف.

وأضافت أنه تم القبض على 83 شخصا وفق أحكام المادة 4/1 إرهاب من القانون العراقي لمكافحة الإرهاب، فضلا عن ضبط 23 متسللا عراقيا وأجنبيا.


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