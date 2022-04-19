اليوم السابع
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حملة بيطرية للتفتيش على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة بأسوان

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 01:28 م
حملة بيطرية للتفتيش على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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نظمت مديرية الطب البيطرى بأسوان، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيش مكبرة شملت المرور على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة والدواجن، وأيضاً المطاعم داخل مدينة أسوان.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد صالح مدير الطب البيطرى بأسوان، أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط ومصادرة 48 كجم من اللحوم البقرى والضانى وأيضاً الكبدة واللحوم المفرومة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وأوضح أنه جرى تحرير محاضر المخالفة اللازمة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين بمعرفة النيابة العامة.

جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

حملات بيطرية
حملات بيطرية

 

حملات على محلات الجزارة
حملات على محلات الجزارة

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