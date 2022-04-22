الصحة الفرنسية: أكثر من 140 ألف إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يتجاوز 28 مليون

أعلنت الصحة الفرنسية عن رصد 104 آلاف و7 حالات من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بجانب تسجيل 185 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 28 مليونا و266 ألفا و9 إصابات، والوفيات إلى 145 ألفا و836 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 155 مليونا و294 ألفا و157 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.