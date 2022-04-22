الرياضة بالأقصر تنظم الصالون الرمضانى الأول للنشء لدعم 50 من الطلائع.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، إقامة الصالون الرمضاني الأول اليوم بإدارة شباب الأقصر بمركز شباب طيبة العوامية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وبين مشيخة الأزهر الشريف، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفي هذا الصدد يقول صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إنه يستهدف الصالون الرمضاني عدد 50 من الطلائع وأسرهم من أعضاء مراكز شباب الأقصر، ويهدف إلى الحديث عن شهر رمضان المبارك وفضل الصيام وفضل شهر رمضان المبارك على باقي الشهور وليلة القدر والدعاء في شهر رمضان، وأن شهر رمضان تذكية وتهذيب للنفس يمتد أثرها في سلوك الإنسان.

ويضيف مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه استضاف الصالون الرمضاني فضيلة الشيخ أحمد أحمد علي مدير التعليم الثانوي، والشيخ علي الشاذلي محمود من دار الإفتاء، وبدعم الدكتورة عزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع، وإيمان عثمان مدير عام البرنامج للموهوبين، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب.

وكانت قد أقامت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، حفل الإفطار السنوي لأعضاء قادرون باختلاف ذوي الهمم وأسرهم، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي والمؤسسات الإجتماعية بقاعة نادي المدينة المنورة، وتقدموا ذوي الهمم بتقديم العديد من الفقرات المتنوعة التي نالت اعجاب الجميع، حيث يأتي ذلك في ظل إهتمام الدولة بإعطاء حق التكافل الإجتماعي الذي يضمن لجميع المواطنين حقهم في حياة كريمة للفرد والمجتمع، كما أن الدولة تهتم بذوي الهمم وأسرهم وإدماجهم في مختلف المجالات، وأن المجتمع يقدر أبناؤه من ذوي الهمم الذين أصبح دور ملموس في نهضة الوطن.

وأكد صلاح رشوان وكيل شباب ورياضة الأقصر، أن مديريه الشباب والرياضة بالأقصر تدعم ذوي الهمم بالمحافظة وتفتح أبوابها وتتيح جميع الإمكانيات لدعم ذوي الهمم، وشدد على أن مكتب ذوي الهمم بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر تحت إدارة جمال نصير يعمل على صقل مهاراتهم وقدراتهم في شتي المجالات من خلال البرامج التي ينظمها مكتب ذوي الهمم بالإدارة المركزية بالوزارة، وأن ذوي الهمم بالأقصر دائما متقدمين في المسابقات التي تقام على مستوى الجمهورية.



الشباب والرياضة بالأقصر تنظم الصالون الرمضاني الأول للنشء



الصالون الرمضاني الأول للنشء