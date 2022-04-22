اليوم السابع
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الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس

الجمعة، 22 أبريل 2022 02:49 م
الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة اعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس بما فى ذلك الكبارى التى تم انشاؤها اعلى الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضيه الرئيسية بدءا من الطريق الدائرى الجارى تطويره حاليا، والطريق الدائرى الأوسطى الذى يربط مناطق شرق وغرب القاهرة الكبرى، والطريق الدائرى الإقليمى الذى يربط محافظات الوجه القبلى بمحافظات الوجه البحرى، ثم محور ام قمر الذى يربط طريق الاسماعيلية الزراعى والقاهرة الإسماعيلية الصحراوى مرورا بطريق جنيفة، وطريق القاهرة السويس وطريق القطامية العين السخنة وينتهى بالربط مع طريق المحاجر.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن طريق السويس يبلغ طولة 109 كم ويحتوى على عدد 24 كوبرى وهو أحد الشرايين المرورية الرئيسية الهامة بالدولة لربطه مناطق شرق القاهرة بباقى مناطق الجمهورية، ويعتبر المدخل الشمالى الرئيسى للعاصمة الادارية الجديدة ويشكل مع الطرق العرضية المتقاطعة معه شبكة محاور متكاملة تعتبر بمثابة شرايين للتنمية المستدامة تساعد على سرعة وسهولة تنقل المواطنيين وانهاء الزحام المرورى وتقليل الانبعاثات وتوفير الطاقة، كما تساهم فى زيادة حركة التدفق التجارى وحجم الاستثمارات.


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