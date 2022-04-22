الدفاع الكندية: قدمنا أسلحة ثقيلة إلى القوات الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الكندية، إنها قدمت أسلحة ثقيلة إلى القوات الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن سيطرة روسيا على أوكرانيا هو "احتمال واقعي" لكنه أضاف أن الوضع "لا يمكن التنبؤ به".

وفي حديثه لسكاي نيوز اليوم الجمعة ، سُئل جونسون عما إذا كان يقبل تقييم مسؤولي المخابرات الغربيين بأن فوز الروس في الحرب في أوكرانيا كان سيناريو محتمل.

أجاب جونسون: " انظر، أعتقد أن الشيء المحزن هو أن هذا احتمال واقعي، نعم ، بالطبع.. الرئيس الروسي فلاديميربوتين لديه جيش ضخم ولديه موقف سياسي صعب للغاية لأنه ارتكب خطأ فادحًا.