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الدفاع الروسية: القضاء على كتيبة عسكرية أوكرانية وإسقاط 7 طائرات مسيرة

الجمعة، 22 أبريل 2022 10:30 ص
الدفاع الروسية: القضاء على كتيبة عسكرية أوكرانية وإسقاط 7 طائرات مسيرة الحرب الروسية الأوكرانية
موسكو (أ ش أ)

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أعلن المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن الجيش الروسى أطلق عددا من صواريخ "كاليبر" عالية الدقة نجحت بالقضاء على كتيبة كاملة من الجيش الأوكرانى قرب محطة "ميليوراتيفنوى". 
 
وقال كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية، اليوم الجمعة:" لقد أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الليلة الماضية سبع طائرات مسيرة أوكرانية في منطقي دونباس وخيرسون، بالإضافة إلى إسقاط صاروخ من طراز "توشكا أو" التكتيكي"، موضحا أن القوات الصاروخية الروسية دمرت منظومة دفاع صاروخية من طراز "إس 300" في منطقة "نوفوسيولكا" بواسطة صواريخ عالية الدقة.
 
وأضاف كوناشينكوف: " قامت القوات الجوية الروسية كذلك باستهداف 4 مواقع قيادة عسكرية و4 منشآت لتخزين الوقود و51 هدف عسكري تابع للجيش الأوكراني والقوات القومية المتطرفة آزوف"، مؤكدا أن القوات الجوية الروسية قضت على نحو 80 مسلحا من التشكيلات المسلحة الأوكرانية المختلفة، بالإضافة إلى عشرات المركبات العسكرية.

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