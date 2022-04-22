الداخلية تنفذ 7 آلاف حكم قضائي في حملات أمنية بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضى

قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط (10) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (18) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (21) متهمين لعدد 8 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7256) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.