الداخلية تلاحق المحتكرين.. ضبط (1214) قضية تموينية متنوعة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1214) قضية تموينية متنوعة من بينهم (8) قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت (23,670 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز" – 9 طن أسمنت ) (340) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت (34,106 طن "دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – أعلاف- أسمدة " – 14 إسطوانة بوتاجاز – 1585 عبوة سجائر – 1 طن أسمنت) ، وكذا (481) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (15 قضية "تصرف دقيق مدعم" – 11 قضية تجميع دقيق مدعم- 2 قضية إستخدام الخبز فى المطاعم - 110 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 98 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 59 قضية عدم وجود سجل – 36 قضية توقف عن الإنتاج –14 قضية بيع خبز بأزيد من السعر - 136 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (3,750 طن دقيق مدعم "تصرف"– 4,650 طن دقيق مدعم "تجميع" – 300 رغيف بلدى – 177 بطاقة تموينية ذكية - 1 طن دقيق "بيع بأزيد من السعر") ، وكذا (15) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (1,520 طن سكر تموينى – 2000 لتر سولار) حيث بلغ إجمالى المضبوطات (85,396 طن – 1585 عبوة سجائر- 14 أسطوانة بوتاجاز- 2000 لتر سولار – 177 بطاقة تموينية ذكية) كان أبرزها ضبط (6,45 طن "أرز أبيض – دقيق أبيض – سكر حر") معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط (5,69 طن "أرز – دقيق أبيض – سكر حر") معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة وضبط (2,72 طن "مكرونة – أرز أبيض") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية و ضبط ( 11,5 طن "دقيق بلدى" مدعم) مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولة خارج منظومة الدعم تم تجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك منخل لطحن الغلال بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية .

وتمكنت الجهود من ضبط (6000 عبوة "كيك") معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية وضبط ( 7 طن "أسمنت") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص) بمحافظة الغربية وضبط (8٫22 طن لحوم مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل بها حروق تجميد تشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة .

واسفرت الجهود عن ضبط (2٫83 طن دواجن كاملة – مقطعات دواجن) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة وضبط (60 طن مخللات) معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل"منتج نهائى" – (10 طن "ملح سياحات") معبأة داخل شكائر مخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراص الغذائية وغير صالح للإستهلاك الأدمى "مستلزمات أنتاج" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتبعئة المخللات) بمحافظة المنوفية .

ونجحت الجهود في ضبط (10,1 طن "دقيق أبيض – جبن مبشور") بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة وضبط (9٫05 طن أرز بسمتى) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تكتلات" وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة وضبط ( 2 طن أعلاف دواجن) معبأة داخل شكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الداجنى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات آثر بالغ الضرر على الثروة الداجنة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج أعلاف الدواجن بدون ترخيص) بمحافظة الغربية .