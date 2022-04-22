الحماية المدنية تُنقذ أُسرة احتجزتها النيران فى حريق وحدة سكنية ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أنقذ رجال قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، أُسرة احتجزتها ألهبة النيران في حريق وحدة سكنية بأبراج "محمد على" في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

تلقى اللواء حسنى عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إشارة من إدارة الحماية المدنية بورود بلاغ يفيد باندلاع حريق فى وحدة سكنية بالعقار رقم 25 فى أبراج محمد علي.

وعلى الفور، تم الدفع ب 3 سيارات للإطفاء بقيادة المقدم هانى المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وتوجهوا إلى مكان البلاغ وتم اخماد الحريق الذى نشب فى غرفة المطبخ بالمنزل، وقام فريق الإطفاء بإنقاذ سيدة ورجل وفتاة كانوا داخل الوحدة.

كما قام رجال الإطفاء بعملية التبريد لمكان الحريق حتى لا يشتعل مرة أخرى، ولم ينتج عن الحادث أية وفيات او إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية، للوقوف على ملابسات الحادث والسبب وراء اندلاع الحريق.