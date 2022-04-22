مصرع ربة منزل متأثرة بإصابتها خلال حريق نشب بعقار بالحرس الوطنى ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم، متأثرة بإصابتها بحروق نتيجة حريق نشب بمنزل الحرس الوطنى ببنها، والذى شهدته المنطقة منذ 5 أيام، وقررت جهات التحقيق التصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعى لها بمستشفى شبين الكوم التعليمى، والذى نقلت له المصابة قبل وفاتها.



كانت منطقة الحرس الوطنى قد شهدت الإثنين الماضى إصابة 3 أشخاص فى حريق شب فى منزل مكون من أرضى و3 أدوار علوية، بسبب ماس كهربائى تسبب فى اشتعال النيران فى المنزل ومخزن للإسفنج ومستلزمات التنجيد.



وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل فى بورشة "منجد" أسفل عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة الحرس الوطنى بمدينة بنها، ورجحت المعاينة الاولية أن السبب ماس كهربائي.



على الفور جرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء حيث تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى بنها ومنها تم نقل حالتين لمستشفى شبين الكوم التعليمى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بندب المعمل الفنى والأدلة الجنائية لفحص الحريق وبيان أسبابه وطلب تحريات المباحث والاستعلام عن حالة المصابين.