وذكر الجيش اليمني في بيان، أوردته قناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الجمعة، ارتكاب ميليشيا الحوثي 26 خرقًا للهدنة الأممية في محور البرح غرب تعز ومحور حيس جنوب الحديدة، و24 خرقًا في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية لمأرب، و22 في جبهات حرض وبني حسن غرب حجة، و18 خرقًا في محور تعز، و8 خروقات في الجدافر وحويشيان شرق حزم الجوف و7 خروقات في جبهة مريس بمحور الضالع.

وأضاف أن قوات الجيش أحبطت عدة محاولات تسلل لمجموعات حوثية مسلحة جنوب التحيتا بمحور حيس في أوقات متفرقة، تحت غطاء ناري كثيف.

وأشار إلى أن الميليشيا مستمرة بإطلاق النار على مواقع الجيش في كافة الجبهات بالمدفعية، لافتا إلى أن الجبهات المحيطة بمأرب وجبهات محور حيس شهدت تحليقاً مكثفاً للطيران الاستطلاعي الحوثي المسيّر، بالتزامن مع حشد تعزيزات وبناء تحصينات في عدة جبهات.