التعليم: ورقة المفاهيم بامتحانات الثانوية العامة بديل الكتاب والتابلت

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ورقة المفاهيم بامتحانات الثانوية العامة ، بديل للكتاب والتابلت، موضحة أن ورقة المفاهيم توفر للطالب ما يحتاجه من قواعد وقوانين أثناء أداء الامتحان لأنها ستكون ووافية للطلاب وسيتم وضع كل ما له علاقة بالامتحان بها.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية يوم 26 يونيو المقبل بدلا من 11 من نفس الشهر وتستمر حتى 21 يوليو 2022، حيث يؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.