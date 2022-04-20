اليوم السابع
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اتحاد نقابات المهن الطبية يبدأ اليوم صرف معاشات مايو بقيمة 278 مليون جنيه

الأربعاء، 20 أبريل 2022 12:10 م
اتحاد نقابات المهن الطبية يبدأ اليوم صرف معاشات مايو بقيمة 278 مليون جنيه الدكتور محمد علاء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور محمد علاء عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن الاتحاد بدأ صباح اليوم الأربعاء، 20 أبريل 2022، صرف دفعة معاشات مايو، لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، وذلك مراعاة لاقتراب عيد الفطر وعيد القيامة المجيد. 
 
وأضاف علاء، فى بيان، أنه سيتم الصرف لنحو 109 آلاف عضو وأسرة مستحقين للمعاشات بالنقابات الطبية الأربعة، بإجمالى مبالغ 278 مليون جنيه.
 
وأوضح عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، أن دفعة معاشات مايو سيتم صرفها بواقع 3 آلاف جنيه لكل عضو وأسرة مستحقة، وذلك تفعيلا لقرار مجلس الاتحاد فى الرابع من يناير الماضى بزيادة المعاشات بقيمة 100 جنيه شهريا، لتُصبح قيمة المعاش 1000 جنيه شهريا، بدلا من 900 جنيه، وذلك اعتباراً من الدفعة الحالية.
 
وبلغ عدد المستحقين لمعاشات اتحاد نقابات المهن الطبية، من أعضاء النقابات الأربعة وأسرهم خلال عام 2021، نحو 107 ألف و7 أعضاء، مقسمين على :68 ألف و653  طبيب بشر، و18 ألف و67 صيدلى، و8 آلاف و173 طبيب أسنان، و12 ألف و114 طبيب بيطرى.
 
وارتفعت أعداد المُستحقين للمعاشات فى دفعة فبراير 2022، حيث بلغ عدد المستحقين للمعاش من النقابات الأربعة 108 ألف عضو بقيمة إجمالية حوالى 287 مليون جنيه للأعضاء وأسرهم، ووصلت فى دفعة مايو 2022 إلى 109 ألف عضو.
 

اتحاد المهن الطبية

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معاشات اتحاد المهن الطبية

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