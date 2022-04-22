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البنتاجون: نحاول الاتصال بالجانب الروسي دون أي نجاح

الجمعة، 22 أبريل 2022 02:00 ص
البنتاجون: نحاول الاتصال بالجانب الروسي دون أي نجاح البنتاجون - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلن البنتاجون أنه يحاول الاتصال بالقيادة العسكرية الروسية منذ فترة معينة، ولكن دون أي نجاح.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي له تعليقا على إمكانية الاتصال بالجانب الروسي: "كنا نحاول منذ عدة أسابيع، لكنهم لا يبدون اهتماما بذلك".

وأشار كيربي إلى أن "العقوبات لا تؤثر على الاتصالات" بين واشنطن وموسكو.

وكان كيربي قد أعلن في 13 أبريل الجاري عن محاولات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الاتصال بنظيره الروسي سيرغي شويغو، لكن الجانب الروسي لم يستجب لتلك المحاولات.

كما حاول البنتاغون في وقت سابق الاتصال برئيس الأركان للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولكن دون أي نجاح يذكر.


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