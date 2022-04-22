اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 أبريل 2022 04:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات الجمعة العظيمة بكاتدرائية العباسية

الجمعة، 22 أبريل 2022 03:16 م
البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات الجمعة العظيمة بكاتدرائية العباسية البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى - تصوير سامى وهيب ومرقص إسحاق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الجمعة، صلوات الجمعة العظيمة، وذلك فى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 

وتكرس الكنيسة لهذا اليوم، طقوسا خاصة، ومختلفة تماما عن أى طقس فى السنة، حيث تتشح الكنيسة، وكهنتها، ومصليها بالسواد، معلنين الحزن الشديد لما تعرض له السيد المسيح من عذابات وآلالام.

 

ويصوم المسيحيون، اليوم الجمعة، بداية من منتصف ليل الخميس حتى غروب شمس يوم الجمعة أى لمدة تصل لأكثر من 18 ساعة صوم، وكذلك صلوات الساعات الخاصة بصلب السيد المسيح حتى دفنه.

 

ويشهد أسبوع الآلام نهاية فترة الصوم الكبير، والذى بدأته الكنيسة يوم الاثنين الموافق 28 فبراير الماضى، والذى يستمر لمدة 55 يومًا، وينتهى بعيد القيامة المجيد، ودُعى صوم الأقباط بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، وهو صوم من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

 

ووفقا لطقوس الكنيسة الأرثوذكسية فإن موعد هذا الصوم يختلف من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد، ويحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتى قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، ولا تحتفل الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال فى يوم الأحد التالى لكى يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.

 

الأرشيدياكون إبراهيم عياد
الأرشيدياكون إبراهيم عياد

 

البابا تواضروس الثانى يقرأ الإنجيل
البابا تواضروس الثانى يقرأ الإنجيل

 

البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى

 

البابا تواضروس خلال الصلوات
البابا تواضروس خلال الصلوات

 

البابا تواضروس يترأس الصلاة
البابا تواضروس يترأس الصلاة

 

الجمعة العظيمة
الجمعة العظيمة

 

الشماسين فى الصلوات
الشماسين فى الصلوات

 

الصلوات فى الكاتدرائية
الصلوات فى الكاتدرائية

 

الكاتدرائية المرقسية فى العباسية
الكاتدرائية المرقسية فى العباسية

 

الكاتدرائية المرقسية
الكاتدرائية المرقسية

 

المصلين
المصلين

 

ترأس البابا تواضروس الثانى الصلاة
ترأس البابا تواضروس الثانى الصلاة

 

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة

 

جانب من الصلوات
جانب من الصلوات

 

صلوات الجمعة العظيمة
صلوات الجمعة العظيمة

 


عيد القيامه

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الكاتدرائيه المرقسيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد

الخميس، 21 أبريل 2022 02:22 م

محافظ القاهرة يرفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة

الخميس، 21 أبريل 2022 12:05 م

تذكار الحب والغدر معا.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بأربعاء أيوب وسط إجراءات احترازية.. القداسات ثلاث مرات فى اليوم لاستيعاب أعداد المصلين.. منع القبلات والسلام حتى عشية عيد القيامة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 10:00 م

محافظ جنوب سيناء يهنئ أسقف أقباط مصر بمناسبة قرب عيد القيامة المجيد

الأربعاء، 20 أبريل 2022 08:52 م

رئيس الكنيسة "الأسقفية" يترأس قداسًا بسجن القناطر بمناسبة عيد القيامة المجيد

الأربعاء، 20 أبريل 2022 05:07 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة