اليوم السابع
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الجمعة، 22 أبريل 2022 02:22 ص
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الأوقاف توزع 12 طنا من لحوم صكوك الإطعام فى 5 محافظات اليوم

الجمعة، 22 أبريل 2022 02:00 ص
الأوقاف توزع 12 طنا من لحوم صكوك الإطعام فى 5 محافظات اليوم صكوك الإطعام - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تواصل وزارة الأوقاف، من خلال مديرياتها فى المحافظات، توزيع لحوم صكوك الإطعام، على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، حيث توزع الوزارة اليوم الجمعة، 12 طنا من اللحوم في محافظات " قنا، أسوان ، البحر الأحمر، شمال سيناء، الوادى الجديد"، بواقع 2 طن فى كل من محافظات :" البحر الأحمر، شمال سيناء، الوادى الجديد"، و4 أطنان بمحافظة قنا.
 
وبما يتم توزيعه اليوم يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن 573 طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الدقهلية – الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء). 
 
وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) فى أن اختصنا بخدمتهم. 
 
كما أكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

صكوك الإطعام

لحوم صكوك الإطعام

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