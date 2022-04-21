إصابة 6 أشخاص فى حادثى سير منفصلين بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادثي سير منفصلين بنطاق محافظة الشرقية ، حيث شهد طريق أنشاص الرمل دوران أباظة حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

فيما وقع الحادث الثاني علي الطريق الإقليمي بلبيس السعديين أمام نزلة غيتة، والذي أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا بوقوع حادثي تصادم ، الأول على طريق أنشاص الرمل دوران أباظة ، والأخر علي الطريق الإقليمي بلبيس السعديين أمام نزلة غيتة، وأسفر الحادثين عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة.

جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج، وتم رفع أثار الحادثين وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.